Свищев: МОК должен позволить выступать спортсменам со всего мира

Ранее в пресс-службе МОК заявили ТАСС, что комитет не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Последнее заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о невмешательстве в военные конфликты является правильным решением, организации нужно допустить до соревнований абсолютно всех спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее в пресс-службе МОК сообщили ТАСС, что комитет должен учитывать существующий политический контекст, однако не может вмешиваться в мировые конфликты.

"Заявление правильное, поэтому МОК сейчас должен допустить всех спортсменов мира независимо от того, где проходят конфликты. Они проходят почти в ежеминутном режиме в нескольких десятках стран. Нужно абстрагироваться от политики и оказать поддержку именно спортсменам. Им и так тяжело, потому что в условиях войны, экономического положения у них нет денег на подготовку к соревнованиям", - сказал Свищев.

"Эта организация не может и не должна заниматься политикой, но это должно быть по отношению не только к американской команде и олимпийскому комитету этой страны, но и ко всем спортсменам мира вне зависимости от национальности, цвета кожи, вероисповедания и так далее. Должны быть одни стандарты для всех стран мира, МОК должен заниматься отстаиванием спортивных интересов и продвижением спортивных принципов, интересов спортсменов, команд. Но когда МОК вмешался в дела российских и белорусских команд, начал заниматься политикой, тогда все и началось. И выйти из этой ситуации МОК тяжело: потихоньку только он дает рекомендации о допуске спортсменов в личных дисциплинах", - добавил он.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.