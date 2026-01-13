Ищенко: Ромашина приведет российских синхронисток к великим победам

Ранее Светлана Ромашина была утверждена на посту главного тренера сборной России

Наталья Ищенко и Светлана Ромашина © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сборную России по синхронному плаванию во главе с семикратной олимпийской чемпионкой Светланой Ромашиной ждет победное будущее. Такое мнение ТАСС высказала министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.

Ранее Министерство спорта РФ утвердило Ромашину на посту главного тренера сборной России.

"От всей души хочу поздравить Свету с назначением, она абсолютно уникальный человек, уникальная спортсменка. Она проявила себя не только, как многократная олимпийская чемпионка, но и как специалист, подготовивший спортсменов высокого уровня. Самое главное, что Света училась у лучших, у сильнейших, великих тренеров, абсолютно точно знает наш вид спорта досконально, всей душой любит синхронное плавание. Она всегда очень требовательна к себе, к своей работе, очень фанатично выполняет поставленные перед собой цели и задачи", - сказала Ищенко.

"Я уверена, что синхронное плавание находится в очень надежных, хороших руках. Со Светланой наш вид спорта ждет только победное будущее. Хочу пожелать ей успехов, надежных партнеров рядом и талантливых спортсменок. У нее обязательно все получится, и мы будем вдохновляться новым великим победам", - добавила собеседница агентства.

10 ноября прошлого года об уходе с поста главного тренера объявила Татьяна Покровская. Позднее стало известно, что Ромашина сменит ее на этой должности, однако кандидатуру нового тренера должен был утвердить Минспорт.

Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Россиянка 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 - победительницей чемпионатов Европы. Ромашина выступала в дуэте с Ищенко (в 2009-2012 и 2015-2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013-2014 годах и с 2019 года), а также в соло и в группе.

Покровская занимала пост главного тренера сборной России с 1998 года. Под ее руководством национальная команда завоевывала все золотые медали на шести подряд Олимпиадах начиная с 2000 года. Российские синхронистки не были допущены до участия в Играх-2024.