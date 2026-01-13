Журова: российским спортсменам при выдаче шенгенских виз не идут навстречу

Ранее главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов сообщил, что российские спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде, так как им не успеют выдать визы для участия в квалификационных соревнованиях

Редакция сайта ТАСС

Светлана Журова © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ответственные за выдачу шенгенских виз лица не идут навстречу российским спортсменам. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова.

Ранее главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов сообщил ТАСС, что российские спортсмены не смогут выступить на предстоящих Олимпийских играх, так как им не успеют выдать визы для участия в квалификационных соревнованиях.

"Было понятно, что у тех наших спортсменов, у которых нет виз, будут серьезные проблемы. Потому что визы для въезда в Европу даются очень тяжело, американские надо получать в других странах, и так как все непросто, то это все надо было делать летом. А летом вроде как не было для этого оснований из-за отсутствия приглашений. Если раньше можно было летом попросить о годовой визе, то сейчас всем гражданам, запрашивающим визы на полгода, дают их на две недели. Обычно там спрашивают, а чем ваши спортсмены отличаются от обычных граждан", - сказала Журова.

"То есть и раньше нам исключений никаких не делали, разве только кроме американцев. Раньше в американских консульствах были специальные окна для тех, кто делает визы не один раз, подает документы по специальному тарифу, и, если у тебя документы соответствовали требованиям, визы делали чуть ли не за один день. На самом деле, к сожалению, было понятно, что только у тех, у кого уже есть визы, появляются шансы выступить", - пояснила она.