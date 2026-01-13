Умер бывший футболист и тренер "Челси" Эдди Маккриди

Ему было 85 лет

Эдди Маккриди © Globe/ Express/ Hulton Archive/ Getty Images

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Победитель Кубка обладателей кубков в составе английского "Челси" шотландец Эдди Маккриди умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба лондонского футбольного клуба.

Причина смерти не уточняется.

Маккриди выступал за "Челси" с 1962 по 1973 год. Он провел в составе лондонской команды 398 матчей и занимает 10-е место по этому показателю. Защитник является обладателем Кубка Англии (1970), Кубка обладателей кубков (1971) и Кубка английской лиги (1965). С 1975 по 1977 год Маккриди был главным тренером "Челси".

По ходу карьеры он также выступал за шотландский "Ист Стерлингшир" и американский "Мемфис". В составе сборной Шотландии Маккриди провел 23 матча.