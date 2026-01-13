Журова: заявление МОК по конфликтам связано со сменой президента организации

Редакция сайта ТАСС

Светлана Журова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Последнее заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о невмешательстве в военные конфликты может быть связано с тем, что в организации акцентировали внимание на смену руководства. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова.

Ранее в пресс-службе организации сообщили ТАСС, что комитет должен учитывать существующий политический контекст, однако не может вмешиваться в мировые конфликты.

"МОК может сказать, что раньше был другой президент, и поэтому мы сейчас пересмотрели ситуацию и Россию потихоньку возвращаем, даем возможность отбираться на Олимпиаду. Я как раз против того, чтобы МОК вмешивался. И американцев они не должны отстранять, - сказала Журова. - Раньше же МОК принял позицию Украины и подыгрывал ей, что привело к не очень хорошим последствиям: отмене рукопожатий, фотографий, уходу с пьедестала и многим другим вещам, которые демонстрировал украинские спортсмены. Так что те решения МОК спровоцировали спортсменов так себя вести".

"Понятно, что для МОК сейчас правильней сохранить лицо и говорить, что они не вмешиваются, и потихоньку возвращать Россию на соревнования. Иначе МОК будет выглядеть как абсолютно политизированная организация, которая не вмешивается в дела стран, которые ее спонсируют. Считаю, что МОК должен быть нейтральным, и если он так говорит, то верните базовые настройки отношений с Россией", - добавила она.

В июне прошлого года немца Томаса Баха на посту президента МОК сменила Кирсти Ковентри из Зимбабве.