Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Рубина"

Соглашение со специалистом действовало до конца текущего сезона

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Руководство казанского футбольного клуба "Рубин" приняло решение о расторжении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

"Рубин" благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности", - сказал президент правления "Рубина" Марат Сафиуллин.

Рахимову 60 лет, он возглавил "Рубин" в 2023 году. Ранее специалист работал главным тренером "Уфы", грозненского "Ахмата", пермского "Амкара", московского "Локомотива" и австрийской "Адмиры". В качестве игрока он становился двукратным чемпионом России и обладателем Кубка СССР в составе московского "Спартака".

По информации "Спорт-Экспресса", новым главным тренером "Рубина" станет испанец Франк Артига.

"Рубин" после 18 туров набрал 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.