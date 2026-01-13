"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в матче КХЛ. Ремпал набрал три очка

Канадец набирает очки десять матчей подряд

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Салавата Юлаева" Шелдон Ремпал © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:3 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ярослав Цулыгин (7-я минута), Девин Броссо (21), Джек Родуолд (39), Шелдон Ремпал (46). У проигравших отличились Максим Лажуа (30), Максим Котляревский (51) и Наиль Якупов (59).

Ремпал отметился также двумя результативными передачами. Канадец набирает очки десять матчей подряд (5 заброшенных шайб + 15 результативных передач).

"Салават Юлаев" одержал четвертую победу подряд. Команда из Уфы набрала 46 очков после 45 матчей и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Авангард" с 59 очками в 43 играх располагается на 3-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Салават Юлаев" на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой", "Авангард" примет московский ЦСКА. Встречи пройдут 15 января.