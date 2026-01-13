ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФигурное катание

Российская фигуристка Марасанова завершила карьеру в 16 лет

Спортсменка отметила, что ее дальнейшая жизнь будет связана с фигурным катанием
Редакция сайта ТАСС
17:40
© Евгений Мессман/ ТАСС

ТАСС, 13 января. Российская фигуристка Анастасия Марасанова завершила карьеру. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"К сожалению, так получилось, что я прекратила заниматься фигурным катанием. Но я ухожу из спорта только как спортсмен, дальнейшая моя жизнь все равно будет связана с фигурным катанием", - написала спортсменка.

Марасановой 16 лет. В 2023 году она стала победительницей мемориала Панина-Коломенкина в соревнованиях юниоров. 

Фигурное катание