Хоккеист Шипачев заявил, что не думает о завершении карьеры

В понедельник нападающий минского "Динамо" достиг отметки в 1 000 очков в КХЛ

Вадим Шипачев © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТАСС, 13 января. Набравший 1 000 очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев не думает о завершении карьеры. Об этом форвард рассказал "Спорт-Экспрессу".

В понедельник Шипачев в домашнем матче с владивостокским "Адмиралом" (2:1) отдал голевую передачу и достиг отметки в 1 000 очков в КХЛ.

"У меня таких мыслей [о завершении карьеры] нет. Просто есть обстоятельства, на которые ты не всегда можешь повлиять: кто-то не находит клуб, кто-то уже не может играть. Чтобы подписать контракт, надо хорошо провести сезон, плей-офф важен, результат команды тоже. Сыграем здорово - думаю, вопросов не будет, если сыграешь плохо - тогда уже будут думать", - сказал Шипачев.

Шипачеву 38 лет, он является лучшим бомбардиром и ассистентом КХЛ. Также форвард занимает второе место в списке лучших снайперов лиги (314), уступая только Сергею Мозякину (419). Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года, серебряным призером Игр-2022, чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).