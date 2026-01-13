Большой экран установили под Ярославлем перед этапом Кубка России по биатлону

Соревнования пройдут с 16 по 18 января

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Экран площадью более 215 кв. м установили в лыжно-биатлонном комплексе "Демино" в Рыбинском районе Ярославской области в преддверии этапа Кубка России по биатлону, который пройдет с 16 по 18 января. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В "Демино" в тестовом режиме начал работать самый большой экран из тех, что сегодня размещаются на спортивных аренах. Его ширина - 25 метров, площадь - более 215 квадратных метров. Первым событием, которое болельщики увидят на новом экране, станет третий этап Кубка России по биатлону. С 16 по 18 января в "Демино" соберутся 200 сильнейших спортсменов России и Беларуси", - написал глава региона в Telegram-канале.

Он отметил, что установлено специализированное программное обеспечение для проведения спортивных мероприятий всероссийского масштаба. Экран будет отлично виден с трибун, что позволит зрителям в реальном времени наблюдать за борьбой на каждом отрезке трассы. Для создания качественной картинки проложили оптоволоконный кабель.

"Приглашаю всех присоединиться к этому зрелищному спортивному событию, поддержать участников и провести время активно, вместе с семьей и друзьями", - заключил Евраев.