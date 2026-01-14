Овечкин прервал голевую серию, не сумев отличиться в матче с "Монреалем"

"Вашингтон" победил со счетом 3:2 в овертайме

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сумел набрать очков в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаля".

Встреча завершилась победой "Вашингтона" в овертайме со счетом 3:2. Овечкин прервал голевую серию, которая составляла четыре матча. В текущем сезоне у капитана "Вашингтона" 20 голов и 20 голевых передач в 47 играх. Россиянин является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 917 шайб. Всего в НХЛ с учетом плей-офф нападающий забросил 994 шайбы (917 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894+122).

"Вашингтон" занимает третье место в Столичном дивизионе, команда набрала 54 очка в 47 играх. "Монреаль" идет третьим в Атлантическом дивизионе с 59 очками после 47 встреч. В следующем матче "Вашингтон" примет "Сан-Хосе" в ночь на 16 января по московскому времени, "Монреаль" в этот же день на выезде сыграет с "Баффало".