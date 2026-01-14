Гол Кучерова принес "Тампе" победу в серии буллитов матча НХЛ с "Питтсбургом"

В составе проигравших отличился Евгений Малкин

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Питтсбурга" Артур Шилов и нападающий "Тампы" Никита Кучеров

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. "Тампа" обыграла "Питтсбург" в серии буддитов со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" на 55-й минуте отличился Янис Мозер, победный буллит забил Никита Кучеров, у "Питтсбурга" отличился Евгений Малкин (58). В составе "Питтсбурга" буллит реализовал нападающий Егор Чинахов.

Малкин забросил 10-ю шайбу в сезоне, также на счету российского нападающего 22 голевые передачи в 30 играх. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27. Россиянин одержал 19-ю победу в 28 матчах сезона и 350-ю в карьере в НХЛ.

"Тампа" возглавляет Атлантический дивизион с 61 очком после 45 матчей. "Питтсбург" идет пятым в Столичном дивизионе с 52 очками после 45 встреч. В следующем матче "Тампа" на выезде сыграет с "Сент-Луисом" в ночь на 17 января по московскому времени, "Питтсбург" днем ранее примет "Филадельфию".