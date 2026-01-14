Защитник "Оттавы" Зуб забросил четвертую шайбу в сезоне НХЛ

"Оттава" победила "Ванкувер" со счетом 2:1

Защитник "Оттавы" Артем Зуб © Minas Panagiotakis/ Getty Images

ОТТАВА, 14 января. /ТАСС/. "Оттава" дома со счетом 2:1 обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Артем Зуб (16-я минута), Джордан Спенс (16). У "Ванкувера" отличился Элиас Петтерссон (42).

Зуб забросил четвертую шайбу в сезоне, также на счету российского защитника 10 голевых передач.

"Оттава" занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 47 очков в 45 матчах. "Ванкувер" идет восьмым в Тихоокеанском дивизионе с 37 очками после 46 встреч. В следующем матче "Оттава" в ночь на 15 января по московскому времени на выезде сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Ванкувер" в ночь на 16 января в гостях сыграет с "Коламбусом".

В других матчах игрового дня "Бостон" дома со счетом 3:0 обыграл "Детройт", "Сент-Луис" на своем льду переиграл "Каролину" (3:0), "Виннипег" одержал домашнюю победу над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4). "Коламбус" дома победил "Каролину" (5:3), по одной голевой передаче в составе хозяев отдали нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. "Эдмонтон" в гостях со счетом 3:4 после овертайма уступил "Нэшвиллу", у проигравшей команды один голевой пас отдал форвард Василий Подколзин.