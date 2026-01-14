Фигуристы Акопова и Рахманин не выступят на ЧЕ в Шеффилде из-за невыдачи виз

С 2025 года спортивная пара выступает за Армению

Редакция сайта ТАСС

Карина Акопова и Никита Рахманин © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 14 января. Представляющие Армению фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, не примут участия в чемпионате Европы из-за невыдачи виз. Об этом Акопова написала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Соревновательная программа чемпионата Европы пройдет в британском Шеффилде с 14 по 17 января.

"Однажды удача будет на нашей стороне. К сожалению, мы не сможем участвовать в чемпионате Европы из-за отсутствия ответа от британского посольства. Мы заранее подали документы, но страна просто не ответила. Мы буквально провели последние несколько дней, ночуя в визовом центре и посольстве Великобритании в Ереване, но они даже не ответили на наши электронные письма или запросы", - написала Акопова.

Акоповой 22 года, Рахманину 26 лет. До 2024 года пара представляла Россию, с 2025 года фигуристы выступают за Армению. В декабре 2025 года пара выиграла чемпионат Армении.