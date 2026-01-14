Российские шорт-трекисты Посашков и Крылова приняли приглашение на Олимпиаду

МОК отправил приглашение спортсменам 12 января

Иван Посашков © MAGO/ Orange Pictures via Reuters Connect

ТАСС, 14 января. Российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова приняли приглашение об участии в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК отправил приглашение спортсменам 12 января. Ранее из россиян на Олимпиаду были приглашены фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Все спортсмены согласились принять участие в Играх.

Крыловой 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и 1 000 метров. 21-летний Посашков - победитель чемпионата России на дистанции 1 000 метров.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут выступать на них в нейтральном статусе.