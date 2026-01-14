Швейцария ведет "привилегированный диалог" о проведении зимних Олимпийских игр

Игры пройдут в 2038 году

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Gregory Bull

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии ведет "привилегированный диалог" с Международным олимпийским комитетом (МОК) о проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2038 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

По этим данным, такой диалог позволит конфедерации "до конца 2027 года без конкуренции подготовить досье для проведения соревнований". В случае его соответствия требованиям МОК Швейцария получит право на проведение Олимпийских игр, пояснили в правительстве. Отмечается, что конфедерация станет первой страной, где Игры будут проходить не в одном городе или регионе, а по всей стране. Ожидается, что местом их проведения станут все четыре языковые области.

Согласно заявлению, по итогам заседания 14 января совет "передал для консультаций основные положения поддержки этого крупного спортивного мероприятия". Согласно сообщению, решение предусматривает федеральный взнос в размере не более 200 млн швейцарских франков ($249 млн).

Швейцария дважды принимала у себя Олимпийские игры: в 1928 и 1948 годах. Оба раза речь шла о зимних Играх, и оба раза они проходили на горнолыжном курорте Санкт-Мориц.