Российский паралимпиец Голубков стал вторым на этапе КМ по лыжным гонкам

Российские лыжники-паралимпийцы проводят первый турнир после решения Международного паралимпийского комитета вернуть спортсменам РФ право выступать на международных соревнованиях под флагом страны

Редакция сайта ТАСС

Иван Голубков © Владимир Смирнов/ ТАСС

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российский лыжник-паралимпиец Иван Голубков занял второе место на дистанции 10 км на этапе Кубка мира в Германии.

Голубков, выступающий в классе LW11,5, показал результат 25 минут 39,3 секунды. Первое место занял китаец Чжэн Пэн (25 минут 25,3 секунды). Третьим стал еще один представитель Китая Мао Чжонъу (25 минут 55,2 секунды). У женщин лучший результат среди россиянок показала Ирина Гуляева, занявшая 14-е место.

