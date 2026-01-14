Теннисист-любитель выиграл товарищеский турнир в Австралии

В финале Смит победил 117-ю ракетку мира среди женщин Джоанну Гарланд

Джордан Смит © AP Image/ James Ross via Reuters Connect

СИДНЕЙ, 14 января. /ТАСС/. Австралийский теннисист-любитель Джордан Смит стал победителем товарищеского турнира 1 Point Slam и выиграл 1 млн австралийских долларов.

По правилам турнира победителем матча становился теннисист, выигравший один розыгрыш. В турнире принимали участие любители, а также профессиональные теннисисты.

В финале Смит победил 117-ю ракетку мира среди женщин Джоанну Гарланд, представляющую Тайвань. На пути к финалу Смит обыграл вторую ракетку мира среди мужчин итальянца Янника Синнера и четвертую ракетку мира у женщин Аманду Анисимову из США. Перед турниром Смит заявлял, что в случае победы купит себе дом.

В турнире из россиян принимали участие первая ракетка России Даниил Медведев и победитель 15 турниров в одиночном разряде 45-летний Марат Сафин.