Олимпийского чемпиона боксера Гайдарбекова внесли в базу "Миротворца"

Ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержку в проведении СВО

Гайдарбек Гайдарбеков © Виталий Белоусов/ ТАСС

ТАСС, 14 января. Олимпийский чемпион боксер Гайдарбек Гайдарбеков внесен в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержку в проведении специальной военной операции.

Гайдарбекову 49 лет, он является победителем Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Также он стал серебряным призером Олимпиады 2000 года и чемпионом Европы 2004 года.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.