Фетисов: кино о спорте выглядит плохим, если не знают, как его снимать

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кино на спортивный сюжет будет выглядеть некачественным, если в съемках фильма участвуют те, кто не понимают, как это делать, а при качественной работе такая продукция востребована. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Согласно данным аналитического центра ВЦИОМ, почти треть россиян отказываются от просмотра спортивных фильмов и сериалов из-за излишнего пафоса, примерно 20% также не нравится затянутость и плохая игра актеров.

"Не так просто снимать кино, например, про хоккей. Это серьезная работа, которая требует и профессионализма, и знания ситуации внутри, - сказал Фетисов. - Я согласен с тем, что если ты плохо передаешь сам спорт, не понимаешь, как это сделать, то, конечно, такое кино плохо будет выглядеть. Когда ты делаешь его профессионально и качественно, то это очень востребовано".

"Значит, надо научиться снимать, давать это людям, которые знают, как это делать, возможность этим заниматься. Это целая индустрия, там должны быть и эффекты, и правдивость сценария и всего, что связано с этим вещами. Ты же идешь на хоккей и видишь одну картинку, а в кино показывают актера, который не умеет ни кататься, ни остального. То же самое и в любом виде спорта", - добавил он.

82% россиян считают, что снимать спортивное кино скорее нужно, потому что такие фильмы объединяют зрителей вокруг известных событий и достижений.

"Без героев, конкретных успехов сложно ориентировать детей в их жизни на то, чтобы стать лучшими. Спортивное кино во всем мире всегда интересно, оно обсуждается в любой семье и компании. Поэтому странно все это слышать. Я сам спортсмен, тренер, всю жизнь на виду у людей, и я ни разу не слышал, что спортивное кино не надо снимать", - отметил Фетисов.