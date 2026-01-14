ФИФА наложила на футбольный клуб "Ростов" запрет на трансферы

Причины санкций не уточняются

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на осуществление трансферов на российский футбольный клуб "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Запрет вступил в силу 13 января и рассчитан на три трансферных окна. Причины санкций не уточняются.

"Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах. Общая трансферная стоимость игроков клуба, по данным портала Transfermarkt, составляет €38 млн.