Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open

В финале квалификации спортсменка в ночь на 15 января по московскому времени сыграет с Зейнеп Сёнмез из Турции

Анастасия Гасанова © Sarah Reed/ Getty Images

СИДНЕЙ, 14 января. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open.

В полуфинале квалификации она обыграла литовку Юстину Микульските со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:0. В финале квалификации спортсменка в ночь на 15 января по московскому времени сыграет с Зейнеп Сёнмез из Турции.

Гасановой 26 лет, она занимает 212-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Спортсменка один раз принимала участие в основной сетке турниров Большого шлема, в 2022 году она сыграла в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 18 января по 1 февраля. В основной сетке участие гарантировали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Оксана Селехметьева, Мария Козырева, Александра Панова, Елена Приданкина, Вера Звонарева и Ирина Хромачева.