Игнатова рассказала, что спросила у мужа разрешение на участие в телепроекте

Фигуристка выступает в "Ледниковом периоде" в паре с актером Иваном Жвакиным

Макар и Александра Игнатовы © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Фигуристка Александра Игнатова (Трусова до замужества) спросила разрешение у своего супруга Макара Игнатова на участие в телепроекте "Ледниковый период". Об этом она рассказала журналистам.

Игнатова выступает в паре с актером Иваном Жвакиным.

"Я смотрела "Молодежку", это мой любимый сериал был в тот момент, когда снимался, - отметила Игнатова. - Это было одним из ключевых [моментов] в моем согласии. Я знала, что очень мало времени будет. Но так как это мой любимый сериал... Обсуждала ли с мужем участие в проекте? Конечно, я всегда спрашиваю. Так как я не разрешаю ему кататься с другими девочками, я спросила его, можно ли мне. Он не ревнивый, поэтому разрешил".

"Я всего месяц на этих коньках, впервые на фигурных, - сказал Жвакин. - Александра не парница, вдобавок достался я такой уникальный, думаю, это интересно как минимум. Были ли травмы? Упаси боже. Я очень мнительный человек, не знаю, как Александра, я продумал все негативные варианты. В моей голове сегодня все сложилось. Следил ли за карьерой Александры? Если честно, фигурное катание не прям смотрел, но с Сашей просмотрел все".