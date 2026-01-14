Традиции вместо денег. "Спартак" представил нового тренера Хуана Карседо

Московский клуб заключил соглашение с испанцем до лета 2028 года

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Презентация нового главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" испанца Хуана Карлоса Карседо прошла в среду на стадионе "Лукойл-Арена". Специалист рассказал о своих задачах в клубе, стиле игры, работе с лидерами команды и планах на сборы. Отвечать на вопросы ему помогал спортивный директор клуба Франсис Кахигао.

"Спартак" объявил о назначении 52-летнего Карседо 5 января. Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года. В ноябре пост главного тренера "Спартака" покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

"Добро пожаловать, сегодня мы представляем нового тренера. Он пришел из кипрского "Пафоса", у него был успешный период там. Сегодня я рад представить нового тренера "Спартака" Карседо", - сказал Кахигао перед началом пресс-конференции.

Карседо отметил, что для него важно сохранить традиции клуба и то, что уже устоялось в команде, подчеркнув, что ключевыми элементами его работы будут вовлеченность, коммуникация и постоянный диалог с футболистами.

"Я рад стать частью спартаковской семьи. Хочу поблагодарить руководство клуба, журналистов и болельщиков", - сказал Карседо.

Стиль игры, задачи и работа с командой

Испанский тренер рассказал о принципах игры своих прежних команд, которые будут применяться и в "Спартаке".

"Могу сказать, что я не зациклен на владении мячом. Я больше про то, чтобы создавать моменты и играть в зрелищный футбол. Все мои команды всегда были физически сильны. Мы работаем над этим с тренерским штабом", - отметил он.

"Я работал по разным системам. Да, самая обычная схема - с четырьмя защитниками, но мне прежде всего надо будет ближе познакомиться с игроками. Важны не сами цифры, схемы, а как мы выходим на поле, с каким настроением, баланс атаки и обороны", - добавил тренер.

Карседо также подчеркнул, что сборы в Дубае станут хорошей возможностью укрепить командную химию, выстроить взаимодействие между линиями и подготовить игроков ко второй части сезона.

Опыт, Дзюба и позиция руководства

Карседо не в первый раз приходит в "Спартак" - в 2012 году он был помощником Унаи Эмери, который проработал главным тренером красно-белых пять месяцев. В частности, Карседо вспомнил о своей работе с нападающим Артемом Дзюбой, который ныне выступает за тольяттинский "Акрон", и подчеркнул ценность его опыта и влияния в команде.

"Дзюба - это большой игрок, он был важен как для "Спартака", так и для сборной России. Могу сказать только хорошее о нем. Мы еще с ним увидимся во второй части сезона", - сказал тренер. Он также отметил, что теперь клуб более стабилен и организован, а наличие домашнего стадиона (в то время "Спартак" принимал соперников в "Лужниках") помогает игрокам чувствовать себя увереннее и быть более сосредоточенными.

Карседо рассказал, почему принял решение уйти из кипрского "Пафоса", выступающего в Лиге чемпионов. "Спартак" знают везде, это известная команда, - сказал специалист. - Да, "Пафос" играет в Лиге чемпионов, там меня любили, предложение "Спартака" было не единственным. "Пафос" тоже хотел продлить контракт. Мы общались с Франсисом, он показал, что верит в меня. Деньги для меня не были главной мотивацией - важнее спортивный вызов и возможность работать с сильной командой".

Кахигао сообщил, что при выборе нового тренера учитывались опыт, стабильность и готовность работать в российских условиях. Он подчеркнул, что многие тренеры не хотят ехать в Россию, поэтому выбор пал на Карседо, с которым спортивный директор "Спартака" ранее работал в лондонском "Арсенале".

"Мы анализировали доступность тренера, политическую ситуацию. Многие тренеры не хотят ехать в Россию. Важно, чтобы тренер был успешным. Мы не можем отрицать хорошие выступления Карседо с его командами, история его работы и побед очень большая. Я предложил кандидатуру, и совет директоров меня полностью поддержал", - сказал Кахигао.

Тренерский штаб

Вместе с Карседо работу в "Спартаке" начнут его помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсия. Из предыдущего штаба в команде останутся Александр Зайченко, Амадор Санчес и Вадим Романов.

"Вадим Романов останется в тренерском штабе, я хочу, чтобы он был рядом, чтобы помогал. Вчера лично меня все встретили, мы обсуждали это. На мой взгляд, он провел здесь хорошую работу и поможет нам. Он хорошо знает команду", - ответил Карседо на вопрос о совместной работе с бывшим исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.

Испанский специалист пояснил, что присутствие опытного помощника важно для быстрой адаптации, а сборы в Дубае позволят наладить взаимодействие между игроками и определить роли каждого на поле.

Карседо возглавлял "Пафос" с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. "Пафос" выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Ранее Карседо вместе с Эмери работал в "Альмерии", "Валенсии", "Севилье", "Пари Сен-Жермен" и "Арсенале", а также возглавлял "Ибицу" и "Сарагосу".