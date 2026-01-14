Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть "Олимпиакос" в 1/4 финала Кубка Греции

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

АФИНЫ, 14 января. /ТАСС/. ПАОК со счетом 2:0 победил "Олимпиакос" в гостевом матче четвертьфинала Кубка Греции по футболу.

Голы забили Анестис Миту (7-я минута) и Магомед Оздоев (15). Российский полузащитник в текущем сезоне провел 29 матчей в различных турнирах, на его счету 8 голов и 4 результативные передачи.

В 1/2 финала ПАОК сыграет против победителя игры "Панатинаикос" - "Арис", которая пройдет позднее в среду. В другом полуфинале встретятся "Левадиакос" и ОФИ.

Действующим победителем Кубка Греция является "Олимпиакос". Клубу также принадлежит рекорд по числу побед в турнире (29).