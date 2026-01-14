Воспитанник футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс умер в возрасте 31 года

В его активе один матч за юношескую сборную России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Бывший защитник юношеской сборной России по футболу и воспитанник московского ЦСКА Лайонел Адамс умер в возрасте 31 года. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

"Сегодня ушел из жизни наш воспитанник Лайонел Адамс. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Лайонел", - говорится в сообщении.

За молодежную команду ЦСКА Адамс выступал с 2012 по 2014 год, проведя в общей сложности 40 матчей и забив 2 мяча. За основную команду армейцев защитник не провел ни одной игры. В России он также защищал цвета красноярского "Енисея", тверской "Волги" и "Камаза" из Набережных Челнов. В его активе одна проведенная встреча в составе юношеской сборной России (игроки до 18 лет).

Зимой 2016 года Адамс перешел в армянский "Бананц". Также в его карьере были команды из Испании, Белоруссии, Казахстана, Черногории и Таджикистана. Последним клубом Адамса была "Алга" из Бишкека, игроком которой стал в августе 2025 года. Контракт был рассчитан на полгода, с января 2026-го он находился в статусе свободного агента.

27 декабря стало известно, что Адамс пострадал в результате драки со стрельбой у ресторана в подмосковном Звенигороде. Ему потребовалась медицинская помощь, после ее оказания спортсмена отпустили. Предварительно было установлено, что в момент инцидента футболист был пьян, от написания заявления он отказался.