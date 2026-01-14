Вергун покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Уралмаш"

Белорусский специалист возглавлял команду с декабря 2023 года

Редакция сайта ТАСС

Ростислав Вергун © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Белорусский специалист Ростислав Вергун покинул пост главного тренера екатеринбургского баскетбольного клуба "Уралмаш". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Главный тренер Ростислав Вергун покидает наш клуб, - говорится в сообщении. - Мы благодарим тренера за искреннюю самоотдачу и профессиональную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере".

Вергун возглавил "Уралмаш" в декабре 2023 года, в сезоне-2024/25 команда под его руководством завоевала Кубок России. В турнирной таблице Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 "Уралмаш" занимает 8-е место, из 20 проведенных матчей команда выиграла 7 и проиграла 13.