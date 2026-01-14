Хоккеисты "Шанхая" проиграли СКА в первом матче после ухода тренера Галлана

СКА одержал победу со счетом 5:2

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Шанхая" Адам Кленденинг и нападающий СКА Марат Хайруллин © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 2:5 уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в присутствии 9 538 зрителей прошла на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге, где "Шанхай" проводит домашние игры в нынешнем сезоне.

В составе СКА шайбы забросили Марат Хайруллин (1-я минута), Егор Савиков (31), Николай Голдобин (37), Сергей Плотников (50) и Брендэн Лайпсик (60). У "Шанхая" отличились Кирилл Рассказов (5) и Ник Меркли (30).

"Шанхай" провел первый матч после ухода Жерара Галлана с поста главного тренера команды. Об этом было объявлено 13 января, данное решение было принято в связи с проблемами со здоровьем у канадца. Исполняющим обязанности главного тренера назначен его соотечественник Майк Келли.

СКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка после 43 игр. "Шанхай" идет на 9-й позиции, на счету команды 43 очка в 44 встречах. В следующем матче СКА 16 января примет "Сочи", "Шанхай" 17 января на выезде встретится с ярославским "Локомотивом".

В другом матче игрового дня нижегородское "Торпедо" на своем льду переиграло "Локомотив" (3:0).