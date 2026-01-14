"Спартак" обыграл московское "Динамо" и одержал 500-ю победу в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу красно-белых

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Динамо" Семен Дер-Аргучинцев и нападающий "Спартака" Герман Рубцов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Столичный "Спартак" со счетом 5:3 победил московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 078 зрителей на "ВТБ-Арене".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Миронов (13-я минута), Михаил Мальцев (22), Адам Ружичка (35), Данил Пивчулин (49) и Демид Мансуров (57). У проигравших отличились Артем Швец-Роговой (26), Джордан Уил (28) и Никита Гусев (48). Для "Спартака" эта победа стала 500-й в КХЛ.

Миронов впервые забросил в ворота "Динамо", за красно-белых он выступает с прошлого сезона. Защитник является рекордсменом "Динамо" по числу проведенных матчей. В "Спартак" игрок переходил в статусе капитана бело-голубых.

Команды провели между собой четвертый матч в нынешнем сезоне. "Спартак" во второй раз в сезоне одолел "Динамо", впервые красно-белые переиграли соперника в октябре, та игра также была гостевой для подопечных Алексея Жамнова и завершилась со счетом 4:2. "Динамо" в октябре оказалось сильнее "Спартака" в гостях (5:0), в декабре - на своем льду (1:0).

"Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 45 матчах. "Спартак" располагается на 8-й позиции с 51 очком после 44 игр. В следующем матче бело-голубые 17 января примут "Динамо" из Минска, красно-белые в этот же день дома сыграют с нижегородским "Торпедо".