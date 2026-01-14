В "Динамо" думали о замене Подъяпольского по ходу матча КХЛ со "Спартаком"

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу красно-белых

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Динамо" Владислав Подъяпольский © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Тренерский штаб московского "Динамо" думал о замене вратаря Владислава Подъяпольского после второго периода матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным "Спартаком". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Вячеслав Козлов.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 5:3. Подъяпольский провел весь матч.

"Да, такой разговор был после второго периода. Но после консультаций решили оставить Влада", - сказал Козлов.

Подъяпольскому 30 лет. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в 5 из которых не пропустил ни одной шайбы. Вратарь перешел в "Динамо" по ходу прошлого сезона из тольяттинской "Лады".

"Динамо" набрало 55 очков после 45 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.