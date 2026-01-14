Козлов: московскому "Динамо" нужно усилиться защитником и центрфорвардом

Трансферное окно в КХЛ закроется 25 января

Нападающий "Динамо" Артем Ильенко, главный тренер "Динамо" Вячеслав Козлов и нападающий "Динамо" Павел Кудрявцев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московскому "Динамо" нужно усилиться защитником и центральным нападающим до закрытия трансферного окна в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бело-голубых Вячеслав Козлов.

"Если будут возможности, будем усиливаться. Защитник нужен, центральный нападающий. Думаю, что руководство работает в этом направлении", - сказал Козлов.

18 ноября, будучи исполняющим обязанности главного тренера "Динамо", Козлов заявил, что команде необходимо приобрести центрального нападающего и защитника. С тех пор клуб подписал контракты с защитником Романом Калиниченко и центральным нападающим Анселем Галимовым.

"Динамо" в последних 10 матчах потерпело 7 поражений. Бело-голубые с 55 очками после 45 игр занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.