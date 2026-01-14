Галимов не считает, что у "Динамо" в КХЛ сейчас черная полоса

Бело-голубые в последних 10 матчах потерпели 7 поражений

Нападающий "Динамо" Ансель Галимов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Хоккеистам московского "Динамо" нужно выиграть ближайший матч, и тогда о последних поражениях команды забудут. Такое мнение журналистам высказал нападающий бело-голубых Ансель Галимов.

"Динамо" в последних 10 матчах потерпело 7 поражений. В среду москвичи на своей арене уступили столичному "Спартаку" со счетом 3:5.

"Нужно выиграть, и поражения те забудутся. Обидным было поражение [в матче] с Нижним ("Динамо" в понедельник проиграло "Торпедо" в овертайме - прим. ТАСС), не хватило везения. Мы проиграли, и, наоборот, нам показывают на наши ошибки, которые надо исправить. Пока есть время, нужно на это обращать внимание и готовиться к плей-офф. Хорошо, что эти ошибки появляются сейчас", - сказал Галимов.

В следующем матче бело-голубые дома 17 января встретятся с "Динамо" из Минска.