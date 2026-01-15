Гасанова не сумела выйти в основную сетку Australian Open

В финале квалификации российская теннисистка уступила Зейнеп Сёнмез из Турции со счетом 3:6, 2:6

Анастасия Гасанова © Srdjan Stevanovic/ Getty Images for ITF

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Гасановой 26 лет, она занимает 212-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Спортсменка один раз принимала участие в основной сетке турниров Большого шлема, в 2022 году она сыграла в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 18 января по 1 февраля. В основной сетке участие примут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Оксана Селехметьева, Мария Козырева, Александра Панова, Елена Приданкина, Вера Звонарева и Ирина Хромачева.