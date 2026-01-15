"Бруклин" проиграл "Нью-Орлеану" в НБА. Демин набрал 17 очков

Также российский защитник сделал пять передач

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Бруклина" Егор Демин и форвард "Нью-Орлеана" Трей Мёрфи © AP Photo/ Gerald Herbert

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. "Бруклин" уступил "Нью-Орлеану" со счетом 113:116 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лучшим игроком матча стал форвард "Нью-Орлеана" Трэй Мёрфи, набравший 34 очка, сделавший 9 подборов и 5 передач. У "Бруклина" лучшим стал форвард Майкл Портер, у которого 20 очков, 7 подборов и 1 передача.

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 17 очков и отдал 5 передач. Игрок провел на площадке 28 минут 51 секунду.

"Бруклин" занимает 13-е место в Восточной конференции, команда одержала 11 побед и потерпела 27 поражений. "Нью-Орлеан" идет на последнем, 15-м месте Запада с 10 победами при 33 поражениях. В следующем матче "Бруклин" в ночь на 17 января по московскому времени примет "Чикаго", "Нью-Орлеан" в этот же день на выезде сыграет с "Индианой".