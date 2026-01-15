Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Аделаиде

В четвертьфинале она обыграла американку Эмму Наварро

Диана Шнайдер © Hector Vivas/ Getty Images

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер победила американку Эмму Наварро в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под девятым номером. У Наварро был шестой номер посева. В полуфинале Шнайдер сыграет с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой (3-й номер посева) и Майей Джойнт из Австралии.

Шнайдер 21 год, она занимает 23-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.