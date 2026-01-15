РУСАДА в 2025 году выявило рост нарушений правил доступности для тестирования
06:28
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в декабре зафиксировали восемь случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
"В декабре было зафиксировано восемь случаев нарушений правил доступности, - рассказала собеседница ТАСС. - Всего за год - 310".
В 2024 году РУСАДА зафиксировало 282 случая нарушений правил доступности, в 2023-м - 242, в 2022-м - 375.
Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.