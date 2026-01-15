ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ярослава Люзенкова утвердили главным тренером клуба КХЛ "Сибирь"

14 ноября пост главного тренера команды покинул Вячеслав Буцаев
06:30

Главный тренер "Сибири" Ярослав Люзенков

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Ярослав Люзенков утвержден главным тренером новосибирского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

14 ноября пост главного тренера команды покинул Вячеслав Буцаев. Люзенков был назначен исполняющим обязанности главного тренера. На момент увольнения Буцаева "Сибирь" занимала последнее, 11-е место в Восточной конференции с 17 очками после 25 игр. После прихода Люзенкова новосибирцы вернулись в зону плей-офф, команда занимает восьмое место с 41 очком после 46 игр.

Люзенкову 47 лет, он работает в тренерском штабе "Сибири" с 2024 года. Ранее он возглавлял команды Молодежной хоккейной лиги "Сибирские снайперы" (Новосибирск), московское "Динамо", ярославский "Локо", а также клуб Всероссийской хоккейной лиги "Динамо" из Санкт-Петербурга. Под руководством Люзенкова московское "Динамо" стало обладателем Кубка Харламова в 2021 году, трофей вручается победителю плей-офф Молодежной хоккейной лиги.

В период игровой карьеры Люзенков выступал за московские "Крылья Советов", "Сибирь", подмосковные "Витязь" и ХК МВД, хабаровский "Амур". 

