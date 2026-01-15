ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Летние олимпийские виды спорта

432 российские легкоатлетки прошли гендерное тестирование

Согласно новым правилам спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.
Редакция сайта ТАСС
07:00
© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Практически все ведущие российские легкоатлетки, включенные в состав сборной России и показывавшие высокие результаты, уже прошли гендерное тестирование. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.

Международная ассоциация легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) в июле 2025 года обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам. Спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.

"Практически все наши спортсменки, показывавшие высокие результаты и являющиеся членами сборной России по легкой атлетике, прошли это тестирование, - рассказал Ярышевский. - Допускаю, что кому-то еще предстоит сдача теста, но это уже единичные индивидуальные случаи. Основная часть тестирование прошла. Прохождение тестирования является гарантией возможности выступления в случае участия в международных соревнованиях. И в этом плане мы соответствуем всем новым правилам, которые World Athletics вводит".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ВФЛА, всего процедуру гендерного тестирования прошли 432 российских легкоатлетки.

Новые правила допуска World Athletics вступили в силу 1 сентября 2025 года. Легкоатлетки один раз в жизни по выбору должны пройти скрининг при помощи соскоба слюны или через анализ крови. World Athletics в июльском релизе также подчеркнула, что "не ставит под сомнение гендерную идентичность, уважает достоинство и неприкосновенность частной жизни физических лиц, строго соблюдает обязательства по конфиденциальности и законы о защите персональных данных, никогда не предлагала и не будет предлагать никаких обязательств по хирургическому вмешательству или иной коррекции пола".

"Я надеюсь, что сейчас мы будем активно участвовать в семинарах, которые международная федерация проводит, скоро будут первые семинары по изменениям правил в легкой атлетике. В этом плане у нас идет укрепление связей по всем направлениям. Вместе работаем с World Athletics и в сфере судейства, и по направлению сертификации, и в области антидопинга, и по многим другим направлениям. Мы выстраиваем систему партнерской работы", - заключил Ярышевский. 

