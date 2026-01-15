Российскую нейтральную бобслеистку не допустили до первенства Европы

Организаторы соревнований объяснили это тем, что нейтральные спортсмены принадлежат только сами себе и не могут относиться ни к какому континенту

Редакция сайта ТАСС

София Степушкина © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Имеющая нейтральный статус россиянка София Степушкина была лишена права бороться за медали первенства Европы среди спортсменок до 23 лет, проходившего одновременно с этапом Кубка Европы в австрийском Инсбруке. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

14 января в Австрии прошел этап Кубка Европы по бобслею, в рамках которого были разыграны медали первенств Европы для спортсменов до 20 и 23 лет. Одной из участниц этапа Кубка Европы в соревнованиях на монобобах была 21-летняя россиянка Степушкина, которая заняла итоговое 18-е место. Однако в зачете первенства Европы для спортсменок до 23 лет ее результат не был зачтен, в ином случае Степушкина стала бы шестой.

"Степушкина была лишена возможности стать участницей первенства Европы, которое проводилось параллельно с этапом Кубка Европы. Организаторы соревнований объяснили это тем, что нейтральные спортсмены, по их мнению, принадлежат только сами себе и не могут относиться ни к какому континенту", - рассказали ТАСС в Федерации бобслея России.

Ранее российские спортсмены в нейтральном статусе не раз выступали на чемпионатах и первенствах Европы по борьбе, фехтованию, дзюдо, тхэквондо, тяжелой атлетике и другим видам спорта.