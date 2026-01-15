Дзюбу вдохновило продление контракта хоккеиста Радулова с "Локомотивом"

Редакция сайта ТАСС

Хоккеист "Локомотива" Александр Радулов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Продление контракта нападающего Александра Радулова с ярославским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" вдохновило футболиста тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбу. Об этом Дзюба рассказал ТАСС.

9 января "Локомотив" объявил о продлении контракта с 39-летним Радуловым до лета 2027 года.

"Появилось ли за зиму твердое решение по карьере? В начале сезона я думал, что точно год [поиграю]. А сейчас, возможно, подумаю. [Александр] Радулов меня вдохновил, опять на год продлил. Думаю, что еще годик попылит", - сказал Дзюба.

В текущем сезоне КХЛ Радулов забросил 19 шайб и отдал 19 передач в 44 матчах за "Локомотив".

Радулову 39 лет, он является двукратным обладателем Кубка Гагарина, двукратным чемпионом мира. Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза - лучшим бомбардиром плей-офф.