МОК может сократить список мест для зимних Игр из-за глобального потепления

Также планируется проводить Игры раньше по срокам

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Luca Bruno

ТАСС, 15 января. Международный олимпийский комитет (МОК) может сократить список мест для проведения зимних Олимпийских игр из-за глобального потепления. Об этом рассказал председатель комиссии МОК по определению хозяев зимних Олимпиад Карл Штосс, комментарий которого приводит агентство Associated Press.

Как сообщил Штосс, МОК может создать "постоянный пул" мест, в которых будут проходить зимние Олимпийские игры, и проводить ротацию между этими локациями. Также комитет планирует проводить Игры раньше по срокам. Во многом это связано с проведением Паралимпиад, которые стартуют спустя две недели после окончания Олимпиад, и погода в местах проведения Игр становится теплее.

Агентство приводит исследование профессора Университета Ватерлоо Даниэля Скотта и доцента Университета Инсбрука Роберта Штайгера. Согласно ему, из 93 горных районов, которые в настоящее время обладают необходимой инфраструктурой для проведения соревнований по зимним видам спорта, в 2050-х годах таковых останется только 52. К 2080 году их число может сократиться до 30.

В 2026 году зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.