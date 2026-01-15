Шнайдер осталась довольна своей игрой в матче 1/4 финала турнира в Аделаиде

Российская теннисистка обыграла американку Эмму Наварро

Редакция сайта ТАСС

Диана Шнайдер © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Диана Шнайдер гордится собой и воодушевлена выходом в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде. Комментарий Шнайдер предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

Шнайдер победила американку Эмму Наварро в матче 1/4 со счетом 6:3, 6:3. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой (3-й номер посева) и Майей Джойнт из Австралии.

"Я знала, чего ожидать от этого матча - тяжелой битвы. Эмма не дарит тебе легкие очки, заставляет много бегать, - сказала Шнайдер. - Я старалась быть агрессивной, оказывать максимальное давление. Если честно, не думала, что все так сложится хорошо, как сегодня, - в двух сетах. Я очень довольна своим выступлением, горжусь собой, и очень рада, что смогла пройти дальше".

"Завтра меня ждет первый полуфинал в году - я воодушевлена. Буду играть на центральном корте - с нетерпением жду этого", - добавила Шнайдер.