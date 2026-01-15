Лукич считает, что Голдину стоит перейти из НБА в Евролигу

В текущем сезоне центровой провел один матч

Баскетболист "Майами" Владислав Голдин © Carmen Mandato/ Getty Images

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой "Майами" Владислав Голдин пытается найти место под солнцем в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), но ему следует попробовать себя в Евролиге. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Зоран Лукич.

Голдин провел дебютный матч в НБА в конце декабря и стал вторым россиянином, сыгравшим в лиге в текущем сезоне, - в составе "Бруклина" выступает защитник Егор Демин.

"Влад отличный парень, с характером, но найти свое место под солнцем в НБА не так просто. Иногда нужна просто удача. Но я бы хотел увидеть Влада в Евролиге - это было бы очень интересно. Он хороший центровой с очень хорошим трехочковым броском, а это очень востребовано в Европе, - сказал Лукич. - Понимаю желание Влада поиграть в НБА, но я бы его хотел видеть в Евролиге".

Голдин не был выбран на прошедшем летом драфте НБА, но позднее стало известно, что "Майами" заключил с ним двухсторонний контракт. Согласно ему, игрок может провести не более 50 матчей в регулярном чемпионате НБА, а остальное время должен выступать в Лиге развития (G League) за фарм-клуб.

Голдину 24 года. Минувший сезон он провел в Национальной ассоциации студенческого спорта, выступая за "Мичиган Вулверинз", в составе которого дошел до 1/8 финала "Мартовского безумия". Россиянин в среднем за игру набирал 16,6 очка, делал 7 подборов и совершал 1,4 блока.