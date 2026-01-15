Янчук считает, что Даниил Медведев может далеко пройти на Australian Open

В первом круге турнира россиянин сыграет с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом

Даниил Медведев © Bradley Kanaris/ Getty Images

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву досталась хорошая сетка на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), поэтому он может дойти до решающих стадий. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В первом круге турнира Медведев сыграет с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом.

"У Медведева хорошая жеребьевка. В первом круге у него не должно возникнуть проблем, соперник значительно уступает ему в классе, - сказал Янчук. - Что касается сетки в целом, то в первых кругах проблем быть не должно, и ему вполне по силам дальше дойти до решающих стадий".

Андрей Рублев встретится с итальянцем Маттео Арнальди, а Карен Хачанов - с американцем Алексом Микелсеном. "У Рублева и Хачанова соперники посложнее, чем у Медведева, но они им вполне по силам. Рублев показал на прошлой неделе, что находится в неплохой форме, а Хачанов проиграл в первом же матче, поэтому ему будет непросто", - отметил Янчук.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.