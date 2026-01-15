Пеклецова выиграла раздельную гонку на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Редакция сайта ТАСС
09:07
КАЗАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Алина Пеклецова стала победительницей раздельной гонки свободным стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Казани.
Пеклецова показала результат 24 минуты 9,4 секунды. Второе место заняла Арина Кусургашева, отставшая от лидера на 17,1 секунды. Третьей стала Евгения Крупицкая (отставание - 22,2 секунды).
Этап в Казани завершится 18 января.