Непомнящий надеется, что сборная Марокко выиграет Кубок африканских наций

В финале марокканцы сыграют с сенегальцами

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Mosa'ab Elshamy

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий надеется на победу команды Марокко в финале Кубка африканских наций. Об этом он рассказал ТАСС.

В финале турнира, который пройдет 18 января, сыграют сборные Марокко и Сенегала. Марокканцы впервые с 2004 года дошли до решающей стадии соревнования. Тогда они уступили команде Туниса со счетом 1:2. В 1976 году сборная Марокко стала победителем турнира.

"Я хотел бы, чтобы сборная Марокко, наконец, выиграла Кубок африканских наций, - сказал Непомнящий. - Африканский и европейский футбол, конечно, сравнивать нельзя, но могу сказать, что африканский футбол интересен. Там еще много энтузиазма. Мне кажется, именно это и привлекает".

Сенегальцы доходили до финала в трех из четырех последних розыгрышей соревнования: в 2019 году они проиграли в матче за титул алжирцам (0:1), в 2022-м одержали победу над египтянами (0:0, 4:2 по пенальти). В 2024 году сборная Сенегала в 1/8 финала уступила будущему победителю турнира - команде Кот-д'Ивуара (1:1, 4:5 по пенальти).

Кубок африканских наций проходит в Марокко.