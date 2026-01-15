Последним стартом для Посашкова и Крыловой перед Играми будет Кубок России

Соревнования шорт-трекистов пройдут в Саранске с 17 по 20 января

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заключительным стартом для шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алены Крыловой перед Олимпийскими играми станет этап Кубка России в Саранске, который пройдет 17-20 января. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

12 января Международный олимпийский комитет отправил им приглашение как спортсменам, отобравшимся на олимпийские соревнования на этапах Кубка мира. В четверг они приняли это приглашение.

"Последним перед Играми стартом для Посашкова и Крыловой станет Кубок России", - сказал Гуляев.

Крыловой 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и 1 000 метров. 21-летний Посашков - победитель чемпионата России на дистанции 1 000 метров.

В середине декабря олимпийские лицензии на кубковых этапах также завоевали конькобежки Анастасия Семенова и Ксения Коржова. В федерации сообщили, что участие Семеновой в чемпионате России в многоборье с 28 по 31 января в Иркутске под вопросом, Коржова же в этих стартах участия не примет.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.