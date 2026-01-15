Андреева сыграет со Шнайдер в полуфинале теннисного турнира в Аделаиде

В четвертьфинале россиянка обыграла австралийку Майю Джойнт

Мирра Андреева © AP Photo/ Andy Wong

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла австралийку Майю Джойнт в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под третьим номером. В полуфинале Андреева сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер (9-й номер посева).

Андреевой 18 лет. Она является восьмой ракеткой мира, в активе россиянки три победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.