Ольховский назвал удачной жеребьевку Australian Open для россиян

Турнир пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Жеребьевка Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) прошла удачно для российских теннисистов, выступающих в мужском одиночном разряде. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

По итогам жеребьевки Даниилу Медведеву достался представитель Нидерландов Йеспер де Йонг, Андрей Рублев встретится с итальянцем Маттео Арнальди, Карен Хачанов - с американцем Алексом Микелсеном.

"На мой взгляд, жеребьевка прошла удачно для наших теннисистов. Даниил и Андрей попали в одну четверть, у них неплохая сетка. Если смотреть на сеянных, то Андрей в четвертом круге может попасть на [третью ракетку мира] Александра Зверева, а Даня - на [седьмую ракетку мира] Феликса Оже-Альяссима, с ними можно играть", - сказал Ольховский.

"Понятно, что до далеких стадий еще нужно дойти, но я думаю, что Рублеву и Медведеву это по силам. У Карена будет очень тяжелый первый круг, ему достался непростой соперник", - добавил собеседник агентства.

