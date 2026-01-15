ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В федерации призвали дождаться дедлайна по квотам фристайлистов

В четверг российские фристайлистки Анастасия Таталина и Лана Прусакова не смогли пройти квалификацию на этапе Кубка мира в слоупстайле
09:57
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Федерация фристайла России будет дожидаться дедлайна распределения квот для участия в Олимпийских играх 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в федерации.

"Будем ждать дедлайна распределения квот. В соответствии с установленными правилами", - сказал собеседник агентства.

В четверг российские фристайлистки Анастасия Таталина и Лана Прусакова не смогли пройти квалификацию на этапе Кубка мира в слоупстайле. Соревнования проходят в Швейцарии и являются отборочными на Олимпиаду. 

